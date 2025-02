Chiesetta campestre, restauro della discordia 

Quando nel 2020 la polizia locale di Siniscola arrivò nel santuario campestre di Sant’Elena, costruito tra il 1777 e il 1803, bloccando dei lavori di restauro «il bene non era sottoposto a vincolo». A dirlo ieri è stata l’architetta della Soprintendenza Francesca Frassetto, nel processo che vede imputato Claudio Marceddu (difeso da Francesco Carboni), che ha anche una contesa miliardaria col Comune di Siniscola per la proprietà: è imputato per «opere illecite e opere eseguite in assenza di titolo abilitativo valido».

La Frassetto ha spiegato ieri al Tribunale che il santuario è al centro di una contesa e a fare la differenza è la proprietà: «Se fosse del Comune sarebbe stato tutelato per legge, se invece è privato è necessaria l’apposizione del vincolo». Vincolo che le Belle Arti hanno posto dopo. «Il decreto è del 2021», ha spigato Frassetto. Ma già nel 2009, la Soprintendenza aveva inviato un richiamo alla Curia e al Comune perché il bene «si trovava in cattivo stato di conservazione. Nessuno fece nulla». Marceddu, invece, iniziò delle opere che avrebbero dovuto cambiare destinazione della chiesetta da luogo di culto, restaurato e riconsacrato l’ultima volta nel 1985, a struttura ricettiva apponendo una trave di acciaio sotto l’architrave della facciata lesionata e asportando intonaco.

Il santuario privato oggi è al centro di una contesa miliardaria tra gli eredi del cavalier Giovanni Puceddu, che nel 1910 finanziò l’ultimo restauro, e il Comune di Siniscola. I discendenti del possidente hanno impugnato il lascito di quest'ultimo ad alcuni enti caritatevoli e al Comune.

