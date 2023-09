Chiese, tour tra pericoli e cantieri 

Domani e domenica, in occasione delle Giornate del Romanico, l’ingresso alla chiesa di San Pietro extra muros sarà gratuita dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18. Compresa la visita guidata, grazie alla quale si potrà conoscere a fondo la storia di questa chiesa, consacrata nel 1073. Ma San Pietro non è l’unica chiesa di Bosa a meritare visite e ammirazione. Proprio per questo, il Comune e la Diocesi stanno portando avanti interventi di ristrutturazione e restauro in alcune degli edifici di culto più importanti.

Sant’Antonio

La chiesa che, come San Pietro, sorge al di fuori della cinta muraria, è chiusa da anni a causa di lesioni interne ed esterne. «La Regione ha stanziato 150mila euro, ma i fondi non sono sufficienti per la sua riapertura», precisa il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Federico Ledda. Il Comune ha in mente una progettazione più estesa per riaprire questo edificio in sicurezza.

Cattedrale

Sono numerosi i lavori che stanno interessando la chiesa principale della città, nel centro storico bosano. Regione e Cei hanno fornito, rispettivamente, 350mila euro per le coperture e il rinforzo. «Il Comune si sta interessando alla possibilità di restauro delle pitture a tempera, realizzate dall’artista parmense Emilio Scherer, come quella che sormonta l’altare principale e che rappresenta la Madonna affiancata dai patroni Emilio e Priamo», sottolinea il vicesindaco. All’esterno, i lavori hanno riguardato le maioliche della cupola. Il termine delle operazioni è previsto a fine anno.

Santa Croce

Dopo la caduta di alcuni intonaci, il Comune ha presentato alla Regione un progetto esecutivo per ottenere 150mila euro, ottenendo l’ammissione in graduatoria. «Non resta, quindi, che aspettare lo stanziamento», ribadisce Ledda.

Carmelo

Costruita nel diciottesimo secolo, la chiesa del Carmelo custodisce l’unico organo in Sardegna costruito dal fabbricante lombardo Carlo Giuliani. Della chiesa, e della tutela dell’organo, si occupa il Fondo Edifici di culto, che fa capo al ministero dell’Interno, e che ha destinato alla manutenzione 600mila euro.

Cappuccini

La chiesa dei Cappuccini è stata soggetto di un restauro nel 2018. Le opere d’arte, prima conservate a Casa Deriu, sono tornate alla loro originaria collocazione. Riaperta dopo tanti anni, l’edificio di culto oggi ospita cerimonie sacre, mentre la Soprintendenza ha destinato alcuni fondi per il restauro delle cappelle laterali.

Rosario

«L’orologio monumentale risalente alla seconda metà del 1800 ha ancora bisogno di restauri. La cassa in legno che racchiude gli ingranaggi è stata messa in sicurezza. Rimane da sistemare la cassa esterna e la scala per accedervi», conclude Federico Ledda.

