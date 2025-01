Chiese nel mirino di ladri e vandali 

Uno sfregio o forse un furto andato male. Di certo chi nella notte fra mercoledì e giovedì è entrato in azione nella chiesa di san Francesco ha lasciato dietro di sé parecchi danni distruggendo due crocifissi e portando via alcuni oggetti sacri. Oltre a un senso di apprensione fra i frati a cui è arrivata subito la vicinanza dell’arcivescovo Roberto Carboni e del sindaco Massimiliano Sanna. Un atto sacrilego che segue di alcune settimane quello messo a segno nella chiesa dei Cappuccini, dove erano stati rubati due candelabri.

Il blitz

Ieri è stato padre Bogdan Franczak a scoprire l’accaduto. «Quando sono entrato ho visto l’altare sottosopra, i fiori e le candele buttate per terra» racconta. Tutt’intorno un gran disordine nel silenzio della chiesa. «Abbiamo trovato i pezzi dei due crocifissi che sono stati scagliati contro l’altare – va avanti il frate arrivato dalla Polonia un anno fa – sono stati decapitati, le altre parti sono state trovate nell’ala gotica». Subito sono arrivati gli altri religiosi a iniziare da padre Rolando Ceccherini, rettore del convento; sono stati portati via alcuni oggetti sacri dalla sacrestia ma non sono stati rubati i soldi delle cassette delle offerte.

Le indagini

I carabinieri hanno effettuato i rilievi e cercato di raccogliere ogni elemento utile per individuare i responsabili. Dai primi riscontri sembra che i vandali siano entrati da una piccola porta, accanto all’altare, che conduce alla parte più antica dello stabile collegata con l’ex convento in cui sono in corso i lavori di ristrutturazione. Ulteriori elementi importanti potranno arrivare anche dalle immagini del sistema videosorveglianza comunale e da alcune telecamere private.

Le reazioni

«Un gesto che fa male a tutta la comunità, la chiesa di san Francesco è cara a tutti gli oristanesi» ha commentato l’arcivescovo Roberto Carboni che ha subito manifestato solidarietà e vicinanza ai Francescani. «Fortunatamente non è stata toccata l’Eucarestia e questo ci fa pensare che sia da escludere un collegamento con riti strani – ha osservato - non sono state danneggiate nemmeno le opere d’arte più preziose come il Cristo di Nicodemo, una tela di Pietro Cavaro e la statua in marmo di Nino Pisano». L’arcivescovo, in un messaggio inviato a tutti i sacerdoti ha chiesto «ulteriore vigilanza per la sicurezza della Eucaristia e per gli accessi alle chiese – ha detto – A San Francesco sono riusciti a entrare passando dal cantiere dell’ex convento collegato alla parte gotica della chiesa. Evidentemente sapevano dove passare e come muoversi». L’area in cui sono in corso i lavori di ristrutturazione (che a rilento vanno avanti ormai da diversi anni) è delimitata con una rete che può essere scavalcata con facilità. Il blitz ai Cappuccini invece risale a un mese fa e come racconta padre Gianluca «sono stati rubati due candelabri. Non sappiamo se il ladro sia stato individuato, finora le forse dell’ordine non ci hanno restituito nulla».

