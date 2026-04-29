Chiese, musei e mostre fotografiche: torna Monumenti aperti 

Monumenti aperti, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, un percorso guidato tra la storia di Sanluri e di Lunamatrona, un’immersione unica nel patrimonio locale.

Era il 2001 quando la manifestazione di Imago Mundi varcò il confine cagliaritano e Sanluri fu la seconda città a spalancare le porte. Da allora il centro è cresciuto e ampliato i luoghi da visitare, 10 monumenti, con 8 chiese, un museo e l’immancabile Castello. Ciceroni gli studenti del tecnico Vignarelli, di San Giuseppe Calasanzio, dell’Istituto Comprensivo e tanti volontari. Al castello sarà visitabile il rifugio antiaereo, un’esposizione di foto, di documenti e di cimeli legati alla seconda guerra mondiale.

Nel convento dei Cappuccini sarà aperto al pubblico il museo etnografico con reperti di altri conventi e delle collezioni raccolte dai Frati. Per informazioni rivolgersi all’info point nella chiesa di San Pietro e al Castello. A Lunamatrona, sotto la guida degli alunni, ingresso libero nei luoghi di culto, un museo, una tomba dei giganti e un complesso nuragico, testimoni dell’importanza del paese fin dall’antichità. L’anima più identitaria è al museo Luna, l’esposizione permanente “C’era una svolta”. (s. r.)

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