Chiese e cultura, pioggia di fondi 

Dalla Regione arriva nell’Oristanese un tesoretto di risorse per numerosi interventi rivolti alla tutela del patrimonio culturale, religioso, artistico e archeologico. Finanziamenti e contributi concessi a parrocchie e Comuni attraverso gli emendamenti alla legge di assestamento di bilancio, approvato recentemente dal Consiglio regionale.

I fondi

Il consigliere regionale Alfonso Marras sottolinea come «si tratta di interventi mai visti in tutta la provincia, grazie ai quali si potrà procedere alla messa in sicurezza e alla realizzazione di importanti opere attese da tempo. Interventi – aggiunge – che oltre a fornire risposte ai cittadini, costituiscono anche una fondamentale occasione di occupazione e lavoro». Tanti i cantieri da aprire nei luoghi di culto. Al Comune di Uras, contributo di 400mila euro per lavori di messa in sicurezza della chiesa di Sant’Antonio; 100mila euro per la parrocchia di Santa Maria della Neve a Suni; 150 mila euro al Comune di Bosa per la Chiesa di Santa Croce; 100mila euro al Comune di Flussio per la parrocchia Santa Maria della Neve. Ed ancora 165mila euro a Laconi per messa in sicurezza della chiesa di Sant'Antonio Abate; 150mila al Comune di Santulussurgiu per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo al fine di garantirne la piena fruibilità; 50 mila euro alla parrocchia Santa Madre di Dio del Perpetuo Soccorso di Marrubiu per lavori di manutenzione straordinaria; 300mila al Comune di Santa Giusta per la Chiesa di Santa Severa. Tra gli altri interventi destinati alle istituzioni religiose, 150 mila euro alla Parrocchia San Giovanni Battista di Nurachi per il completamento della struttura in cui ha sede la scuola dell'infanzia, mentre alla diocesi di Oristano andranno complessivamente 180mila euro per l’adeguamento strutturale dell’ex istituto di scienze religiose. Ed ancora 30mila all’Istituto Suore missionarie del Sacro Costato di Oristano per acquisto computer e monitor interattivi multimediali, per allestimento aula informatica.

Cultura

L’elenco prosegue con altri interventi su strutture destinate alla cultura come i 300 mila al Comune di Paulilatino per i lavori di completamento, ristrutturazione e ampliamento della biblioteca comunale “Don Peppino Murtas” e messa a norma dell'archivio storico comunale. Al Comune di Laconi invece 165 mila per l’ acquisto della casa Sulis, come luogo da valorizzare per la e promozione del patrimonio culturale ed archeologico. Tema caro anche a Cuglieri con 300 mila euro di contributo per il sito di Cornus.

