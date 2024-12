Chiese divise dalle luminarie 

«No. Ad Arbus non c’è una parrocchia di serie A e un’altra di serie B: le attenzioni del Comune rispondono a criteri chiari, per entrambe sono uguali». Il sindaco Paolo Salis stoppa la polemica legata all’assenza d’illuminazione in alcuni rioni e soprattutto nella chiesa Beata Vergine, dove nelle scale di accesso e nel sagrato c’è buio pesto tutto l’anno. Babbo Natale anche qui ha portato le luci: solo che, in assenza dell’impianto pubblico, paga la parrocchia. Diversamente da San Sebastiano, illuminata a giorno per tutti i giorni dell’anno e a Natale addobbata a festa.

Le lamentele

I primi a lamentarsi sono stati alcuni parrocchiani: «Siamo convinti che quella della Beata Vergine sia l’unica chiesa nel territorio con scalinata e sagrato senza luce. In questo periodo, quando usciamo dalla messa vespertina, dobbiamo accendere la torcia del cellulare». Da poco, colpa anche del tratto di strada pericolosamente buio che costeggia il sito sacro, una donna è inciampata: non si è fatta male perché altre persone l’hanno sorretta. A provocare ulteriori potenziali pericoli contribuisco le foglie delle piante d’ulivo e del frutto che cadono sui gradini di accesso.

La minoranza consiliare non ha perso occasione per soffiare sul fuoco, e nell’ultimo Consiglio comunale la polemica si è accesa: «La spesa del Comune di quasi 50 mila euro per le festività natalizie è eccessiva – ha detto il capogruppo, Michele Schirru – ancor più perché 24 mila sono stati destinati alle luminarie. Uno spreco che si poteva evitare. In molti vicoli non ci sono lampioni, così come nella parrocchia della Beata Vergine, il cui caso richiede l’urgenza di una soluzione: non si può continuare a far finta di nulla». Per Schirru, i 50 mila euro stanziati per le feste «sarebbe bastati a installare almeno un lampione nelle strade buie e due fari per illuminare adeguatamente l’ingresso della chiesa».

«Presto la luce»

Il primo cittadino mette fine a ogni polemica: «Il ritornello della parrocchia di San Sebastiano privilegiata a discapito della Beata Vergine è strumentale», dice Salis. «L’obiettivo è attaccare l’Amministrazione. Chiariamo subito: chi ha elementi a testimonianza che il Comune dà tutto a una parrocchia e nulla all’altra si faccia avanti. Pronti ad assumerci le responsabilità. La verità è che sono due realtà diverse, per tradizione, centralità, numero di fedeli. San Sebastiano ha oltre un secolo di storia, si trova nel cuore del paese, si affaccia su via Repubblica, uno dei percorsi principali, a illuminarla è la luce che arriva proprio dalla strada e da piazza Immacolata. La Beata Vergine ha 50 anni, sorge in periferia, gradinata e sagrato sono privati. L’impegno – conclude il sindaco – è questo: gli uffici stanno lavorando al nuovo bando per l’illuminazione pubblica, e per la chiesa al buio, cara a tutti noi, sono previsti due lampioni».

