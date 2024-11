Chiese di san Teodoro e santa Maria, quattro mesi di interventi anti umidità 

A Paulilatino gli edifici di culto diventano cantieri. Sono iniziati i lavori sia nella chiesa di san Teodoro che in quella di santa Maria che da tempo necessitavano di interventi diretti a contrastare l’umidità che ha provocato diversi problemi.

In entrambi i casi al momento non sembra necessario vietare l’accesso ai fedeli per consentire gli interventi che andranno avanti per circa 4 mesi. Per la chiesa di san Teodoro il Comune dispone di 150mila euro che serviranno per ristrutturazione e bonifica dall’umidità. Inferiori le somme a disposizione per la chiesa di Santa Maria, circa 80mila euro. E i lavori a Paulilatino si attendevano da tempo, per Santa Maria i fondi erano in cassa dal 2019. «Per una serie di vicissitudini burocratiche non è stato possibile intervenire prima», commenta il sindaco, Domenico Gallus, soddisfatto perché finalmente sono iniziati i lavori. Nei giorni scorsi il sindaco ha informato anche il Consiglio comunale.

