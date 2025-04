Chiese da riqualificare, via ai nuovi cantieri 

È davvero il tempo della rinascita per le chiese quartesi. Quasi tutte, adesso o in seguito, saranno interessate da lavori di riqualificazione e sistemazione. Dopo la chiesetta di San Benedetto in via Marconi e prima ancora di Sant’Agata in piazza Azuni, adesso sarà la volta della chiesa di Sacro Cuore.

Stanno infatti per partire i lavori di rifacimento della facciata e della cupola oltre che la sistemazione degli interni.

Nei giorni scorsi era invece toccato al parroco di Santo Stefano don Giulio Madeddu annunciare i lavori nella chiesa al centro del quartiere, che prenderanno il via adesso per continuare poi per tappe fino a 2027, quando ci sarà il 60 esimo anniversario di fondazione della parrocchia. Altri interventi saranno poi da realizzare anche nel 2030 e qui come a Sacro Cuore anche i fedeli sono chiamati a sostenere la raccolta fondi per avere chiese più belle e più sicure.

Cantieri anche nella chiesetta di San Pietro di Ponte all’interno del cimitero e sono quasi conclusi i lavori per la riqualificazione del sagrato nella chiesa si Santa Maria degli angeli a Flumini. Lavori pressoché finiti anche a San Benedetto dove si attende però ancora la riconsegna ai fedeli. E di recente sono state rifatte anche cupola e facciata della basilica di Sant’Elena. (g. da.)

