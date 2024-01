Chiese cittadine gremite per la Madonnina di Lourdes 

Una moltitudine di fedeli proveniente da tutta l’Ogliastra ha gremito ieri, nel secondo giorno del pellegrinaggio, le chiese cittadine per onorare la presenza della statua della Madonna di Lourdes. Autorità civili e militari hanno partecipato, insieme ai comitati cittadini e a varie associazioni, alle celebrazioni che si sono tenute a Sant’Andrea e San Giuseppe, dove la statua della Vergine è stata trasferita alle 17.30 accompagnata da un corteo di fedeli. In mattinata il simulacro, consegnato all’Unitalsi per la peregrinazione in tutto il territorio nazionale, ha sostato alla Rsa di viale Europa, tra preghiere e momenti di commozione tra ospiti e personale. Oggi alle 9 partenza del simulacro per Oristano. (ro. se.)

