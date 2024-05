Chiese campestri, il Comune ci crede 

C’è voluto un anno per riportarla all’antico splendore ma dopo i lavori di ristrutturazione finanziati da Regione e Comune la chiesetta campestre di Santa Barbara, a Capoterra, è ormai pronta a riaprire le porte ai fedeli nelle occasioni speciali. Dopo aver salvato dai crolli e dai segni del tempo la chiesetta dell’antico borgo situato ai piedi de Sa Scabitzada, dove secondo la tradizione la vergine e martire venne decapitata e nacque una sorgente, l’amministrazione comunale punta a creare un circuito in grado di rendere visitabile durante tutto l’anno anche il piccolo tempio consacrato a San Girolamo.

Al sicuro dai crolli

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, spiega come l’opera di restauro della chiesetta – affidata all’architetta Lucia Baire – abbia innanzitutto salvato l’edificio dai crolli: «A preoccupare maggiormente erano le condizioni del tetto, per il quale è stato necessario un importante intervento di consolidamento. I lavori – finanziati dalla Regione per 120mila euro e per 30mila dal Comune – hanno permesso anche di sistemare intonaci e facciata principale. Gli interventi sono praticamente conclusi, non appena verranno sistemati la facciata laterale e i gradini il cantiere potrà considerarsi chiuso. Questa zona ha una grande importanza religiosa anche perché, poco distante, c’è la sorgente che si narra sia nata a seguito della decapitazione di Santa Barbara: il nostro prossimo obiettivo è rendere più sicuro l’accesso a quell’area e ristrutturare la nicchia votiva seriamente danneggiata dall’alluvione del 2008».

Pellegrini e turisti

La bellezza delle chiese campestri di Capoterra si scontra però con la loro scarsa fruibilità: fatta eccezione per i festeggiamenti in onore dei due santi o la rassegna Monumenti aperti, trovarle aperte è praticamente impossibile. Il sindaco, Beniamino Garau, spera che – grazie al Cammino di Sant’Efisio, lanciato dalla Regione e dai Comuni attraversati dalla processione dei primi giorni di maggio – possano diventare una tappa fissa per pellegrini e turisti: «La chiesa di San Girolamo è una proprietà privata ma, partecipando a dei bandi ad hoc per ridare lustro al patrimonio immobiliare religioso, si potrebbero risolvere anche le criticità di questo edificio sacro. Il Cammino di Sant’Efisio rappresenta per noi un’incredibile opportunità perché non solo mostra ai visitatori le zone a mare di Capoterra, ma anche quelle montane».

Cartellonistica

Per rendere raggiungibili le chiesette campestri, a breve verrà posizionata anche la cartellonistica: «Un primo passo», spiega Garau. «Regione e Comuni credono in questo progetto. Attraverso il Cammino di Sant’Efisio si possono valorizzare i simboli identitari dell’intero territorio come le piccole chiese di campagna e le antiche dimore».

