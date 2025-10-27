Chiese ancora nel mirino dei ladri 

Chiese ancora una volta nel mirino dei ladri e ora i parroci del Sulcis sono in allarme: chiedono ai fedeli di fare fronte unico e, a chi si trova in stato di necessità e dovesse valutare l’ipotesi del furto, di bussare alla porta delle chiese per chiedere aiuto.

Ultimo colpo

Stavolta I ladri non hanno esitato a visitare la chiesa della Beata Vergine del Rosario a Villaperuccio. Lo racconta il parroco don Diego Cerniglia: «Sabato pomeriggio, quando sono arrivato in parrocchia, poco prima di celebrare la messa, mi sono fermato nella sacrestia, dove ho subito notato alcune ante di armadio aperte». Inizialmente non ha fatto caso, «ma poi – continua – sono andato a verificare nei cassetti, dove tenevo i soldi conservati, per fare eseguire dei piccoli lavori in chiesa. Erano spariti: esattamente 2.400 euro. Prima di celebrare la messa ho allertato i carabinieri». I militari della stazione di Santadi hanno da subito constatato che i ladri si sono quasi sicuramente introdotti dal cortile interno, dove peraltro, è stata scardinata anche una telecamera di sorveglianza. Il sindaco Marcellino Piras, che si è recato sul posto, appena appresa la notizia, si è dichiarato sconvolto dall’indata di furti che in paese hanno visto vittime anche i privati: «Oltre al rammarico mi auguro che le forze dell'ordine, facciano luce su quanto accaduto e si arrivi quanto prima a prendere i responsabili. La gente del posto è terrorizzata, ha paura di subire il furto ma ancor di più, eventuali aggressioni che potrebbero scaturire e lasciare danni bel diversi». Lo stesso sgomento che si è provato a Terresoli dove, nei giorni scorsi, il parroco, don Fulvio Sanna il furto degli oggetti d’oro che i fedeli, in segno di devozione, avevano donato a Santa Rita ed erano custoditi nella sacrestia della chiesa di San Giovanni Bosco. A Carbonia invece, come racconta don Antonio Carta, i ladri hanno agito indisturbati nella chiesa del Rosmarino portando via il denaro che i fedeli avevano offerto durante la questua. Anche in questo caso, chi ha commesso il furto, si è introdotto da un ingresso secondario, dove sono state sfondate anche dueporte per poter arrivare in sacrestia.

La denuncia

Tutti hanno sporto denuncia e ora chiedono l’aiuto dei fedeli per fare in modo che questi fatti non si ripetano: «Sono profondamente dispiaciuto per la comunità dei fedeli che rappresento, – dice don Diego Cerniglia - perché nel nostro caso quelli erano soldi offerti dai fedeli, che si sono tolti dalla piccola pensione, per poter contribuire ad eseguire i piccoli lavori nella parrocchia. Volevo dire a queste persone che hanno commesso il reato, che io sono sempre disposto all'ascolto e all'aiuto nei confronti di tutti. In ogni chiesa, se si ha necessità, si può bussare per chiedere aiuto senza dover commettere reati».

