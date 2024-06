Chiesa: «Vittoria di buon auspicio» 

L’avvio di gara «è stato un po’ così, ma la vittoria è di buon auspicio». Federico Chiesa si tiene quel che di buono ha portato la gara con l’Albania, quindi la buona prestazione del primo tempo e i tre punti, ma sa che per la Spagna (prossimo match, in programma giovedì) bisogna migliorare.

«Abbiamo fatto quello che voleva il mister Spalletti», ha detto ieri nel dopo gara l’esterno azzurro, «abbiamo tenuto la palla ma forse dovevamo giocare un poco più in verticale. In questi grandi tornei a volte va male, basta un’occasione e prendi un gol. Il successo di misura ci va stretto comunque». Il commissario tecnico l’ha voluto sulla fascia destra: «Ho lavorato tutta la settimana per prepararmi in quella zona del campo: vado dove vuole. Anche nell’Europeo di tre anni fa stavo a destra».

Felice anche il difensore Alessandro Bastoni, che però ammette: «Forse dovevamo essere più cinici, non dobbiamo mai abbassare l’attenzione. Sul gol iniziale dell’Albania, purtroppo gli erorri capitano, l’importante è andare oltre. Vincere era decisivo. La Spagna? Sappiamo quali sono i loro punti forti, lavoreremo per bloccarli».

RIPRODUZIONE RISERVATA