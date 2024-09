Chiesa violata: «Superato il limite»  

«Ubriachi e drogati si danno appuntamento nella scalinata della chiesa e ne combinano di tutti i colori». Don Franco Matta è il parroco di Sant’Anna che ogni settimana combatte contro il degrado e il vandalismo che colpisce uno dei monumenti più imponenti e belli del centro storico. Poco più che adolescenti, ma non mancano i più piccoli, si danno appuntamento in via Azuni per poi consumare litri di birra e alcolici, trasformando le scale in immondezzaio e le vie vicine in gabinetti. Degrado e puzza è lo scenario che si trovano di fronte domenica mattina i dipendenti della De Vizia.

Lo sconforto

Don Matta dal 2021 è a capo della comunità religiosa che si occupa, tra l’altro, di custodire Sant’Efisio e di organizzare la sua festa. La settimana fila via liscia tra vespri, messi e confessioni sino a venerdì e sabato, quando va in scena la passione. «Quello che succede ultimamente in questi due giorni ha superato ogni limite di decenza. Purtroppo non vedo soluzioni, quando si verificano queste situazioni chiamo la Polizia locale o i carabinieri ma nessuno interviene mai. Avessi i soldi, chiuderei la scalinata di Sant’Anna con un’inferriata, così come è stata chiusa a Roma la basilica di Santa Maria Maggiore», afferma il sacerdote. «Di notte questo luogo sacro e storico diventa terra di nessuno, orde di ragazzini, dopo aver acquistato alcolici nel vicino market, si ubriacano con vodka e altri liquori e lanciano poi le bottiglie nelle scale. Manco a dirlo, usano via Fara e le stradine vicine come vespasiani. Non li ferma neanche il buio causato dai black out dei giorni scorsi». Don Matta lancia l’appello: «Il fenomeno va risolto in qualche modo e non assecondato, Sant’Anna è un monumento e un luogo di culto che va difeso».

Il Comitato

Angelo Vadilonga è tra i residenti più attivi di Stampace. «Stiamo cercando di creare un comitato, aggregando tutte le associazioni di quartiere – parrocchia e Confraternita di Sant’Efisio – che difenda il centro storico. Abito nel Corso, la situazione è diventata insopportabile, di notte è impossibile dormire, siamo in balia dei vandali e degli ubriachi». Le richieste sono le solite. «Vorremmo più sicurezza, controlli di Polizia e Carabinieri e l’installazione di telecamere. Tutto ciò chiederemo al prefetto in un incontro che stiamo predisponendo». Il passo successivo è di passare dalla protesta alla proposta. «Vogliamo promuovere una sottoscrizione tra gli stampacini sparsi per la città per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione di un’inferriata che tuteli la chiesa. Non abbiamo alternative». I tempi sono stretti. «Contiamo di fare i primi passi la settimana prossima, ormai è diventato un problema di igiene e ordine pubblico».

«Stop vendita alcolici»

Luca Pisano fa parte dell’Osservatorio cyber crime Sardegna. «Sant’Anna, come piazza Dettori e il porto, è un luogo di aggregazione storico». Sino a poco tempo fa giovani in cerca di emozioni alcoliche si ritrovavano anche in piazza Sant’Eulalia. «I recenti accoltellamenti e i controlli di Polizia – che evidentemente funzionano – li hanno convinti a risalire verso piazza Yenne». Come risolvere il problema? «Prima di tutto è necessario un intervento strutturale – conclude Pisano – troppi commercianti italiani e stranieri vendono alcolici ai minorenni».

