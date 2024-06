Chiesa troppo caro, la Roma pensa a Soulé 

Definite le situazioni della panchine delle squadre che vanno per la maggiore, anche se mancano ancora alcuni annunci ufficiali, come quelli per Motta (ieri sugli spalti del Roland Garros per vedere la finale del singolare femminile) alla Juve, Fonseca al Milan e Baroni alla Lazio, al centro del mercato tornano i giocatori, e particolarmente attiva, almeno a livello di colloqui, è la Roma del nuovo ds Ghisolfi. Il quale si è mosso anche nella prospettiva che, a luglio, Dybala possa lasciare Trigoria. Se così fosse, la Roma sarebbe interessata a portare nella capitale Soulé, argentino della Juve reduce da una buona stagione nel Frosinone (dove la Roma tiene d'occhio Brescianini), con 11 gol e 3 assist in 39 partite. Ma la Juve non lo cederà per meno di 20 milioni.

Trattative

Per l'attacco il preferito dei giallorossi rimane David del Lilla, per il quale però c'è tanta concorrenza che, inevitabilmente, fa lievitare il prezzo. Così Ghisolfi valuta anche le candidature di Dallinga del Tolosa, 19 gol nell'ultima stagione, che costa anche lui sui 20 milioni e Banza del Braga. Monitorato anche En-Nesyri, che il Siviglia potrebbe far partire per 15 milioni, entro la fine di giugno, per esigenze dovute al Financial Fair Play. Viene poi sempre tenuto d'occhio Daniel Maldini, mentre l'arrivo di Chiesa è da escludere visti i parametri finanziari che il club giallorosso si è dato. Si muove anche il Milan, con suoi emissari che hanno parlato con l'Aston Villa per Cash, terzino destro inglese ma naturalizzato polacco che è l'alternativa a quel Tiago Santos del Lilla che i rossoneri seguono da tempo. Con i “Villans” si è discusso anche di Douglas Luiz. Il Milan si è informato anche sul 17enne del Recife Pedro Lima, considerato in patria il “nuovo Cafu”, ma su questo giocatore ci sono anche Chelsea e Real Madrid e la dirigenza milanista non vuole prendere parte a un'asta. A Como sembra svanito il sogno Icardi, così Fabregas sta tentando di convincere l'ex compagno nel Barcellona Alexis Sanchez.

