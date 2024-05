Chiesa sbarrata dal 2018, operai di nuovo al lavoro: «Forse è la fine dell’esilio» 

I sei anni di esilio stanno per finire. Almeno questa è la speranza della comunità parrocchiale di Sant’Avendrace: sono infatti ripresi i lavori per completare l’intervento nell’edificio di culto, iniziati nel 2018 e interrotti più volte per svariati motivi. «Speriamo non ci siano più interruzioni», commenta il parroco, don Alessandro Simula. «Dopo quasi sei anni di chiusura della chiesa, e dei disagi vissuti dalla comunità, finalmente si è arrivati, sembrerebbe perché il condizionale è d’obbligo, alla fase finale dell’intervento». L’impresa siciliana – anche lei vittima della situazione e costretta a continui stop a causa di intoppi e della burocrazia – ha dato in subappalto i lavori a un’azienda locale.

Fase finale

Dopo l’ennesima interruzione, all’interno del cortile della chiesa nel cuore di Sant’Avendrace, la presenza degli operai è stata accolta con grande gioia da parte dei parrocchiani. I lavori da completare sono diversi: la nuova pavimentazione, la realizzazione degli impianti, la tinteggiatura, il completamento della chiesa per l’uso liturgico, la rifinitura del sagrato e la realizzazione del nuovo cortile. «Ci vorranno alcuni mesi», sottolinea don Alessandro. «Il sogno è di poter tornare nella nostra chiesa al più presto dopo questi sei anni di esilio che hanno provato tutta la comunità parrocchiale. Contiamo di poter essere a casa nostra per la festa patronale di settembre». L’attesa è enorme: «Finalmente vediamo più vicina la restituzione a Cagliari di questo gioiello antico, quinta parrocchia storica della città, edificio di culto che ci riporta alle origini del cristianesimo».

Storia e costi

L’ultimo atto “burocratico” risale allo scorso gennaio con un nuovo stanziamento del Comune (400 mila euro in più) per poter completare i lavori nella chiesa. Costi lievitati anche a causa dei ritrovamenti archeologici. Il cantiere, con la chiusura della chiesa nel 2018, si è interrotto continuamente: prima il Covid, poi i ritrovamenti di epoca punica e romana, poi il caldo, i costi dell’acciaio lievitati e via dicendo. Un appalto condizionato soprattutto dall’affioramento di importanti strutture di natura archeologica con un imponente scavo finalizzato a mettere in luce la struttura di un tempio punico romano inglobato nella fondazione della chiesa. «Speriamo», conclude il parroco, «di essere arrivati davvero all’ultimo atto».

RIPRODUZIONE RISERVATA