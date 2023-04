Chiesa parrocchiale, restauro dell’altare 

Nel paesino del Barigadu prosegue il progetto di restauro della chiesa parrocchiale di San Pietro e degli arredi lignei. Gli anni scorsi sono stati eseguiti i lavori strutturali e i restauri delle statue di Sant’Anna, San Sebastiano e delle Anime Purganti, del confessionale, del pulpito e della bussola d’ingresso, per un importo di 267mila euro, di cui 151mila finanziati dalla Cei, 87mila da fondi del bilancio, 14mila dalla Fondazione di Sardegna e 13mila dalla Parrocchia e dalla comunità. A breve i lavori per il completamento del restauro strutturale e di quello del coro e di uno dei quattro altari lignei per un importo complessivo di 91mila (60mila euro finanziati dalla Cei, 5mila dalla Fondazione di Sardegna, 10mila dal Comune e 10mila dalla Parrocchia). «È un percorso che questa Amministrazione intende portare a compimento prima della chiusura del mandato - sottolinea il sindaco Salvatore Cau – I nostri beni culturali ci devono stare a cuore». Molto soddisfatto anche il parroco don Alessandro Manunza: «I progetti di restauro, avviati dai miei predecessori, li sto portando avanti, in collaborazione con l’Amministrazione, grazie anche ai fondi della Cei e alle offerte dei fedeli». ( a. o. )

