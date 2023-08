Chiesa paleocristiana tra muffa e capperi 

Quando si prega è meglio non guardare le pareti: la muffa verde ormai fa da padrona a causa delle infiltrazioni. Sul tetto e sulle pareti esterne invece sono in bella mostra piante di capperi e addirittura una di fichi. Aumenta il degrado all’interno della chiesetta paleocristiana presente nella borgata di San Giovanni di Sinis, risalente al VI secolo. È una tra le più antiche della Sardegna e meta di tantissimi turisti che una volta dentro rimangono senza parole. Purtroppo però non più per la sua bellezza ma per lo stato di abbandono. «Sono indignata –denuncia Rosa Caria dopo aver visitato l’antica struttura – è possibile che nessuno controlli lo stato di salute di questo immenso bene archeologico che abbiamo?». Il pavimento invece spesso viene invaso dagli escrementi di uccelli. Un gioiello architettonico a pochi metri dal mare abbandonato da tutti insomma: Comune, Soprintendenza e Curia. Il primo cittadino di Cabras Andrea Abis fa il punto: «Conosco bene la situazione. Per risanare la chiesetta esiste un progetto che deve essere però finanziato dalla Cei, come è avvenuto per la chiesa di Santa Maria Assunta a Cabras. Siamo in attesa di capire quando le risorse saranno disponibili. Solleciterò. A San Giovanni è previsto un importante lavoro di impermeabilizzazione e di aerazione della struttura. Questo per evitare la formazione della muffa». (s.p.)

