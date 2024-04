Chiesa o Yildiz  con Vlahovic Tra i pali Perin 

È una Juventus fragile e vulnerabile quella che si presenterà alla Unipol Domus venerdì sera contro il Cagliari. I bianconeri sono terzi con 63 punti in classifica, più del doppio di quelli che ha il Cagliari, nonostante la posizione e i top players a disposizione, la squadra di Allegri, però, risente di una fase di calo con soli sei punti racimolati nelle ultime sei gare. Momento propizio per i rossoblù – al contrario in forte crescita – per fare lo scherzetto alla Vecchia Signora. Non è da sottovalutare poi l’impegno che vedrà i bianconeri impegnati, quattro giorni dopo la gara di Cagliari, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Di sicuro la Juve non regalerà nulla ai rossoblù, resta in piedi il grande obiettivo di campionato: andare a caccia di punti per continuare a inseguire la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Dal campo

Per quanto riguarda l’infermeria c’è poco da essere “allegri”: l’allenatore livornese – dai più dato in partenza al termine della stagione – dovrebbe in parte optare per un turnover, per risparmiare, appunto, forze in vista della Coppa Italia. Allo stesso tempo, deve vedersela con una quasi emergenza del reparto offensivo. Difficilmente recupera l’attaccante Kean, che non si sta allenando a causa di un problema al ginocchio. Parzialmente in gruppo, invece, Milik che potrebbe quindi essere tra i convocati per venerdì anche se non al top della forma. Di sicuro davanti ci sarà Vlahovic, accanto a lui in ballottaggio Chiesa e Yildiz, mentre tra i pali troverà spazio Perin, visto l’infortunio di Szczesny. Il tecnico bianconero potrebbe anche decidere di portarsi dietro il promettente attaccante della Next Generation U23, classe 2003, Leonardo Cerri.

Oggi intanto è prevista la conferenza stampa di presentazione del match da parte di Allegri per le 11, subito dopo è in programma una seduta di allenamento pomeridiano. La comitiva bianconera partirà in serata per la trasferta sarda.

