Chiesa o Municipio? Pochi matrimoni davanti all’altare  

Da gennaio a giugno 2024, l’ultimo report aggiornato del Servizio demografico del Comune, le coppie che si sono sposate a Cagliari sono 174, di cui 128 davanti al sindaco o chi per lui, e 46 sull’altare. Nel 2023, su 452 matrimoni solo 146 sono stati celebrati in chiesa; e così nel 2022 (492 cerimonie di cui solo 169 religiose). È la tendenza che ormai si registra in tutto il Paese, dai comuni più piccoli alle città.

Mentre la maggioranza delle coppie convivono come famiglie di fatto, quelle che scelgono di sposarsi lo fanno sempre meno in chiesa. Un fenomeno che in Sardegna – unica regione del Mezzogiorno appaiata alle percentuali del Nord Italia - spicca in maniera ben più rilevante: nel 2023, dati Istat, le coppie che si sono sposate in Municipio sono il 65,8%, un dato in crescita costante se si pensa che nel 2011 erano il 40,8%, nel 2016 (l’anno del sorpasso) il 50,4%, nel 2019 il 55,7%. (Nel 2020 la percentuale era salita al 78,9%, e nel ‘21 a poco meno, ma quelli erano gli anni pesanti della pandemia. A Cagliari, per dire, nel 2020, su 289 matrimoni, 75 sono stati celebrati in chiesa. E dei 484 del 2021, il prete ne ha benedetto 186. ( p.s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA