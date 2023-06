Chiesa non basta, Juve in Conference 

Juventus (3-4-3) : Szczesny 6; Gatti 6.5, Bonucci 6, Danilo 6.5; Cuadrado 6, Miretti 6 (62’ Di Maria 6.5), Locatelli 5.5 (79’ Kean sv), Rabiot 5.5, Kostic 6 (46’ Iling-Junior 6); Chiesa 7 (78’ Paredes sv), Milik 5.5. In panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Riccio, Barbieri, Sersanti. Allenatore Allegri 6.

Udinese (3-5-2) : Silvestri 6.5, Abankwah 6 (59’ Cocetta 6), Perez 7, Guessand 6 (80’ Buta sv); Pereyra 5.5, Samardzic 5.5, Walace 6.5 (47’ Arslan 6), Lovric 5.5, Udogie 6; Thauvin 5.5 (80’ Vivaldo sv), Beto 5.5 (79’ Nestorosvski sv). In panchina: Padelli, Piana, Centis, Russo, Semedo. Allenatore Sottil 6.

Udinese 0

Juventus 1

Arbitro : Guida 6.

Rete : 68’ Chiesa.

Note : ammoniti Gatti, Paredes, Arslan, Nestorovski. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Udine. Una vittoria inutile. La gioia per il sorpasso momentaneo ai danni della Roma si spegne quando alla Dacia Arena si è già in pieno recupero. Il sorpasso dei capitolini - destino beffardo proprio di Dybala - spinge la Juventus in Conference dopo una stagione travagliata terminata con un successo meritato (1-0) su un’Udinese falcidiata dalle assenze.

