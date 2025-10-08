VaiOnline
Sinnai.
09 ottobre 2025 alle 00:39

Chiesa, lavori nel campanile 

Dopo l’estate e dopo lo stop legato anche alla scoperta di una parte di antico rosone, sono ripresi in questi giorni, a Sinnai, i lavori per la sistemazione della facciata del campanile della chiesa parrocchiale di Santa Barbara.

Il progetto della Curia è stato finanziato dalla Cei con 205.000 euro. I lavori sono ripresi con la rimozione delle mattonelle della cupola del campanile e con l’impermeabilizzazione della stessa che sarà ora rivestita con nuove mattonelle: l’obiettivo è quello di evitare le vecchie infiltrazioni d’acqua. Il campanile non sarà reintonacato: l’obiettivo è di riportarlo al suo originario splendore.

Ora i lavori stanno andando avanti sull’intera facciata dopo che nella prima parte dell’intervento si era proceduto alla rimozione del marmo travertino per eliminare l'umidità che si è creata nel tempo. Si interverrà anche per eliminare l'umidità interna della volta della chiesa e per sistemare il campanile con dei lavori mirati a scongiurare le infiltrazioni d'acqua piovana che stanno danneggiando una delle cappelle interne della chiesa. Proprio durante la prima fase dei lavori era venuta alla luce nella facciata un antico rosone che risulta danneggiato.

«A giorni – dice il parroco, padre Gabriele Biccai - avremo la visita dei tecnici della Sovrintendenza. L’idea ovviamente quello di recuperare l’intero rosone, ricostruendo la parte mancante. Un vero lavoro quindi di restauro che sarà curato dalla stessa Sovrintendenza. Un’opera che quindi sarà poi visibile a tutti dalla Piazza».

Finora, tutti i tutti i lavori programmati e realizzati hanno avuto il parere della Sovrintendenza.

I lavori andranno sicuramente avanti ancora per diversi mesi. Nel frattempo si attendono finanziamenti per la sistemazione della piazza della Chiesa e quella contigua del vecchio Municipio, da anni ridotte in precarie condizioni. Di fronte allo stesso ex Municipio, si sta invece recuperando l’antico cinema Roma. (r. s.)

