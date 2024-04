Chiesa, lavori al palo: «Pronto il progetto, mancano le risorse» 

Da attesa si passa a nuova attesa: quella per la riapertura della chiesa - chiusa da quattro anni prima per l'emergenza Covid, poi per problemi strutturali - e per la fine dei lavori dei nuovi loculi, in fase di costruzione accanto alla cappella. Nel primo caso ci sarà da attendere sicuramente parecchio: «Il progetto è pronto, ma dobbiamo aspettare le risorse e l'approvazione del bilancio. Considerata la situazione attuale probabilmente avverrà con il commissario prefettizio», spiega l'assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda, che non si sbilancia sui tempi ma ipotizza un termine per l'altro cantiere.

Tre operai al lavoro nel primissimo pomeriggio, in sottofondo il suono metallico degli arnesi del mestiere, tutt'attorno una grande prigione di metallo col pannello del Comune. Notifica preliminare: 16/3/2023, e una durata lavori fissata in 185 giorni più che raddoppiati. Si parla di 390 loculi, 300 celle per l'ossario e altre 120 urne cinerarie, tutte disposte in un unico livello. «Era prevista anche una sopraelevazione ma le risorse allo stato attuale non lo consentono», osserva. «Si sta procedendo con le finiture, parapetti, illuminazione e altri dettagli. Entro l'estate le opere dovrebbero essere concluse».

