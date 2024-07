«Chiesa, lavori affidati da privati» 

Scintille in aula sui lavori della chiesa parrocchiale. La risposta all’interrogazione della minoranza arriva dopo mesi ed è subito polemica: dell’intervento per la messa in sicurezza del campanile non ci sono atti. La parrocchia era rimasta chiusa per settimane dopo il sopralluogo a fine agosto dei vigili del fuoco. Il gruppo di minoranza ha chiesto al sindaco Angelo Mele di riferire sugli interventi che hanno portato alla revoca delle ordinanze, di conoscere il committente dei lavori, il progettista, il direttore e il responsabile della sicurezza. Di avere la copia del progetto, l’autorizzazione per interventi su beni di interesse storico e la relazione tecnica che attesti la corretta esecuzione della messa in sicurezza.

«La chiesa non è del Comune. L’ente si limita a dare un supporto per eventuali interventi urgenti e migliorativi nel rispetto di tanti fedeli. Mi sono limitato a sollecitare la Curia per la messa in sicurezza e la successiva ristrutturazione, pur non avendo nessuna risposta. Io personalmente, dopo aver avuto il benestare del parroco, mi sono impegnato per trovare dei benefattori disposti a darci una mano per evitare che i nostri fedeli fossero costretti, come lo erano da alcuni mesi, a dover emigrare nei paesi vicini. L’intervento non è stato altro che una semplice imbragatura con il solo scopo di mettere in sicurezza la chiesa e aprire il luogo di culto», ha detto Mele puntando il dito contro gli ex amministratori sostenendo che si trattava di un vecchio problema. In aula è stata letta anche la nota dell’attuale responsabile del servizio tecnico datata 24 giugno: per i lavori “non sono presenti documenti in quanto non è stato affidato nessun incarico a nessuna ditta. Sono stati eseguiti da un’impresa commissionata da privati e non se ne conosce il committente. Non esistono progettista, direttore dei lavori responsabile della sicurezza, copia del progetto».

Risale ai primi di settembre una nota del Ministero della Cultura a seguito di comunicazioni del Comune: “Si prende atto delle misure provvisionali che l’Amministrazione intende adottare per la messa in sicurezza del campanile – si legge-. Fatte salve tutte le operazioni necessarie dell’eliminazione del rischio si resta in attesa di ricevere il progetto per il restauro”. Dura l’opposizione sul fatto che siano stati eseguiti interventi non autorizzati su un bene tutelato.

