Chiesa gremita per l’addio al “gigante buono” 

Troppo piccola la parrocchia di Sant’Elia per contenere le centinaia di amici che ieri hanno voluto salutare per l’ultima volta Fabio Piga, l’ex carabiniere di 37 anni ucciso con un fendente nella notte tra sabato e domenica all’interno del pub Donegal di via Caprera. Il “gigante buono”, così lo chiamavano gli amici, non è stato dimenticato dai suoi ex commilitoni dell’Arma: ad accogliere il feretro in chiesa un picchetto d’onore dell’Associazione nazionale Carabinieri e, tra i banchi, i vertici della Benemerita.

La cerimonia

Insostenibile il dolore nel piazzale della parrocchia, la bara del giovane – responsabile della sicurezza di un’importante azienda e molto conosciuto negli ambienti della movida - viene portata a spalla dai suoi ex colleghi all’interno del tempio.

Dalla festa per i 210 anni dell’Arma dei Carabinieri al lutto per la morte di un ex militare che ha lasciato il segno tra chi lo conosceva. Sono passati pochi giorni dall’omicidio ma nessuno ancora si dà una ragione per la scomparsa di Fabio Piga. Una morte assurda, incomprensibile, ingiustificabile. Partendo da questi concetti e dal Vangelo secondo Marco (Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?), l’arcivescovo Giuseppe Baturi ha ricordato l’ex carabiniere. «In questo Vangelo siamo tutti presenti, Cristo contemporaneo è qui. Noi lo avvertiamo presente, per Fabio, lo avvertite voi papà Pier Mario, mamma Elisabetta, le sorelle Michela e Alessandra e la fidanzata Silvia», ha detto l’arcivescovo durante l’omelia. «Il dolore per la morte di Fabio sembra chiudere il cuore per il suo peso. Gesù, dice quell’angelo del Vangelo, ripetendolo a noi e soprattutto a voi che piangete la morte di Fabio, Gesù è risorto, non può essere più trovato, ma può essere rincontrato in un’altra vita. L’amore è più grande della morte».

Il monito

Monsignor Baturi mette l’accento sugli ultimi episodi di violenza. «La nostra è una città bella, accogliente ma che rischia di essere abbandonata in alcuni suoi territori all’incuria e dal non voler vedere o intervenire. L’esperienza di Fabio invece ci aiuta a capire che siamo tutti responsabili, perché la città sia custodita nella sua armonia, nel suo ordine. La gente come Fabio ci insegna che la vita va vissuta sempre, intensamente, per il bene degli altri. Non possiamo non vedere, non possiamo non agire». L’arcivescovo allarga il discorso dall’altra parte, ai giovani. «Il loro cuore è grande, ma a volte chiedono di essere aiutati ad avere fiducia nella vita. Giovani che chiedono di avere adulti accanto, testimoni che della vita ci si può fidare. Il nostro dolore abbraccia anche chi si è reso responsabile di un atto così grave, perché nessuna vita sia consumata nel nulla. Gigante buono – conclude Baturi – ora guarda verso Dio».

Alla fine della cerimonia, chiusa dagli applausi, l’ultimo saluto con palloncini e colombe bianche. (a. a.)

