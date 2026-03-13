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Tortolì.
14 marzo 2026 alle 00:24

Chiesa gremita alla funzione per i due pescatori dispersi 

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La folla di fedeli si è raccolta in preghiera, commemorando Antonio Morlè, 53 anni, ed Enrico Piras (63), i dispersi del peschereccio Luigino. A un mese dalla tragedia, giovedì pomeriggio nella chiesa di San Giorgio padre Mariano Asunis, cappellano emerito della Brigata Sassari ed ex parroco di Stella Maris, ha celebrato la messa a cui hanno preso parte parenti, amici e semplici conoscenti di Morlè e Piras, il comandante del peschereccio che si è inabissato, il secondo suo amico e grande appassionato di pesca che in quel tragico 11 febbraio era a bordo dell’imbarcazione dove si trovava anche Antonio Lovicario (42), unico superstite e presente alla messa.

Alla cerimonia religiosa era presente l’ammiraglio Giovanni Stella, direttore marittimo e comandante del porto di Cagliari, che ha confermato l’invio di una nave con avanzati sistemi di ricerca subacquea. «Dal 16 al 20 marzo avremo a disposizione una nave dotata di strumentazioni più tecnologiche e performanti rispetto a quelle impiegate finora per cercare di restituire i vostri cari», ha detto l’ammiraglio rivolgendosi ai familiari dei dispersi. Stella ha tuttavia precisato che l’impiego della nave è subordinato alle condizioni del mare. Alla messa hanno presenziato anche gli amministratori comunali. (ro. se.)

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