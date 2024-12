Chiesa gremita a Li Punti per l’addio a Gavina Massidda 

Centinaia di persone si sono riunite, ieri nella chiesa San Pio X, nel quartiere di Li Punti, per dare l’ultimo saluto a Gavina Massidda, la 57enne sassarese morta in Belgio il 15 dicembre travolta da un tram dopo essere appena scesa da un taxi. Il quartiere ha voluto ricordare la donna e mostrare la propria vicinanza ai due genitori, Giovanni e Monika, al fratello Walter e a Monika, figlia 24enne di Gavina. A celebrare la funzione il parroco don Costantino che ha benedetto l’urna in cui si trovano le ceneri della vittima dell’incidente avvenuto a Shaerbeek, nella Regione di Bruxelles-capitale, dove la sassarese lavorava in un ristorante con Monika.

Commoventi le parole di Walter, lette al leggio, in cui ha ripercorso le tappe di una vita per gran parte vissuta all’estero, da emigrati per entrambi, finché il fratello, stanco, aveva deciso di ritornare per accudire gli anziani familiari. «Mentre tu, da buon cuore di mamma, hai voluto stare con tua figlia e stavi bene in Belgio dove ti eri innamorata, avevi tanti progetti: nessuno poteva fermarti in questi casi». Prospettive cancellate da una morte improvvisa che ha lasciato tutti attoniti e su cui stanno indagando le autorità belghe. «Resterai sempre nei nostri cuori - ha concluso Walter nella sua lettera- Ti vogliamo bene». (e. f.)

