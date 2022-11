Chiesa-giovani, prove di dialogo 

Una Chiesa in cammino che interrogandosi si mette in ascolto. È su questa tematica che sabato si è svolto il convengo diocesano intitolato “Caro fratello, Cara sorella, ti voglio ascoltare”. Un percorso andato avanti per l’intera giornata che ha evidenziato tanti aspetti positivi ma anche il grande cruccio legato alla lontananza dei giovani, avvertita da numerosi convenuti. «Mancanza di spazi? Ci sono realtà parrocchiali che hanno spazi in abbondanza, ma alla fine la frequenza alle iniziative si riducono a dieci o venti ragazzi». Il sunto di una delle tante testimonianze sulla questione sentitissima. «Più che una Chiesa che attragga, ci vorrebbe una Chiesa che sia attratta dai giovani», la replica provocatoria di un altro partecipante. E il vescovo Antonello Mura che ha guidato il dibattito, su questo aspetto della vita ecclesiale diocesana e su tante altre tematiche che interessano la vita della Chiesa nuorese, ha stilato sulla propria agenda una serie di appunti che alla fine ha dichiarato assai «stimolanti e di alto spessore».

Tutti presenti

Nella sala convegni dell’Hotel Marina Beach si sono ritrovati 800 fedeli, in rappresentanza di tutte le parrocchie della diocesi di Nuoro, per riproporre per il secondo anno consecutivo, un percorso di cammino sinodale della Chiesa nuorese, sulla linea di quello avviato da tempo dalla Cei e dall’intera Chiesa universale. A coadiuvare il vescovo nel lungo dialogo con i fedeli, il vicario generale, don Giuseppe Mattana, il vicario per la Pastorale, don Antonello Tuvone e la referente della diocesi per il cammino sinodale, Luisella Cossu. Le analisi sono scaturite dai lavori portati avanti da 31 gruppi, ciascuno dei quali composto da rappresentanti di tutte le parrocchie che hanno contribuito, attraverso sensazioni personali, a fare il quadro dello stato del cammino sinodale. Lavori che hanno fatto emergere il grande impegno della Chiesa nel campo sociale, per la famiglia e che per propria natura spesso va a colmare i vuoti lasciati dalle istituzioni soprattutto per le categorie più fragili.

Cantieri

Il convegno si è aperto con la presentazione di quattro cantieri pastorali avviati dalla diocesi: in particolare quello dello sport con il presidente della Speedy sport asd, Francesco Fancello, che opera con un progetto per l’inclusione dei diversamente abili. Si è parlato anche della pastorale dei detenuti nelle carceri di Badu ‘e Carros e di Mamone, con una analisi presentata dalla garante Giovanna Serra a cui sono seguiti gli interventi dei due delegati per la pastorale familiare in funzione di un progetto interdiocesano con Lanusei. Infine, altra grande problematica di attualità lo stato di salute della sanità nuorese, con la lettura di un comunicato di alcuni operatori. Il convegno si è chiuso con la celebrazione della santa Messa della prima domenica di Avvento, presieduta dal vescovo in comunione con tutti i presbiteri della diocesi.