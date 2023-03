«Chiesa e Storia  camminano  allo stesso passo» 

Probabilmente, la conquista maggiore degli ultimi decenni in tema d’archivi ecclesiastici è la percezione della loro utilità tra le persone. Da luoghi polverosi ed elitari, a spazi di discussione, custodi di una memoria a cui tutti sentiamo di appartenere. A Ozieri l’archivio ecclesiastico è un «centro culturale» osserva monsignor Tonino Cabizzosu, vicario episcopale per la Cultura della Diocesi di Ozieri e direttore dell’Archivio e della biblioteca storica diocesana: «Un luogo aperto al dialogo con le istituzioni e la comunità», punto di riferimento per la conoscenza del passato e la costruzione del futuro. Archivista e storico della Chiesa, monsignor Cabizzosu terrà la lectio magistralis di domani nella basilica di San Saturnino a Cagliari, alle 18, per i Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale.

Il ruolo degli archivi ecclesiastici nella ricerca storica è il tema del consueto appuntamento di giovedì, che si sposta in avanti di un’ora. Come spiega Mongiu, «gli archivi ecclesiastici hanno una lunga tradizione ma solo di recente sono governati da un regolamento redatto dopo la firma dell’Accordo, avvenuto nel 1984, che ha modificato il Concordato fra il Vaticano e l’Italia». La loro importanza, prosegue l’archeologa, come quella di tutti gli archivi, sta nell’essere “dimora della memoria collettiva”. Essi «ineriscono nel futuro delle comunità perché consentono a tutti di non persistere nella sindrome dell’eterno presente. In ciò consiste la ragione dei sempre maggiori investimenti sia nei luoghi in cui si conservano sia nelle competenze degli addetti. D’altra parte, in molti casi, sono spesso gli Archivi ecclesiastici l’unica fonte in cui si conservano tracce della storia di persone e di luoghi».

Luoghi

In Sardegna esistono dieci circoscrizioni ecclesiastiche; di cui tre sono sedi arcivescovili: Cagliari, Oristano e Sassari; e sette sedi vescovili: Ales-Terralba, Alghero-Bosa, Iglesias, Lanusei, Nuoro, Ozieri, e Tempio-Ampurias. In ognuna è allogato un archivio storico che custodisce i documenti delle curie e, in qualche caso, del foro ecclesiastico. Vi sono conservati anche i libri canonici delle diverse parrocchie – conosciuti più con la dicitura di Quinque Libri - ma pure gli archivi capitolari e dei seminari. Nell’isola, commenta monsignor Cabizzosu, «c’è una rinnovata sensibilità verso gli archivi e, soprattutto, una consapevolezza maggiore del loro ruolo di risorsa preziosa non solamente per gli studiosi, ma per tutta la comunità». L’intervento finanziario dell’amministrazione regionale ha consentito, in molti casi, di schedare e digitalizzare molto di questo immenso materiale, rendendolo consultabile da tutti.

Radici