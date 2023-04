Chiesa e scienza dialogano sul fine vita 

“Alla sera della vita”, è il titolo scelto per il convegno che sarà ospitato dal giovane parroco, Don Enrico Murgia, nella parrocchia di San Pietro Pascasio e organizzato dall’Ufficio di Pastorale della Salute. L’appuntamento è per stasera alle 17.

«Sarà un incontro di informazione e condivisione, nel quale gli esperti daranno delle delucidazioni fondamentali sul piano biologico e giuridico, circa i vari aspetti relativi a quella che i vescovi italiani hanno definito una “cultura di morte”», spiega Don Marcello Contu, direttore dell’ufficio diocesano.

L’incontro, moderato dal giornalista Andrea Pala, prevede gli interventi della genetista Sabrina Giglio, della specialista in oncologia medica, cure palliative e terapia del dolore Maria Cristina Deidda e del giurista Alberto Gambino. Al vescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, Giuseppe Baturi, invece, sono state affidate le conclusioni.

«L’impegno», conclude Contu, «è di affrontare le problematiche risolvendole con la soppressione. Il dibattito non dovrebbe fermarsi ad osservare le reazioni del momento, ma guardare al valore inestimabile insito in ciascuna persona, che deve essere confermato in ogni istante della sua esistenza».