Chiesa e Osimhen spine di Juve e Napoli 

Quando nel precampionato un giocatore importante non viene convocato per una gara o abbandona il gruppo, la sua cessione è vicina. Così l’esclusione di Chiesa dall’amichevole della Juve ieri a Pescara con i francesi del Brest significa di fatto rottura tra l’attaccante e il club bianconero, e le parole di Thiago Motta dopo l’amichevole col Brest lo confermano: «Federico è rimasto fuori per motivi di mercato, deve cercare una soluzione in cui può giocare di più. La decisione è presa».

Altra squadra e altra punta in bilico. Osimhen è da giorni in attesa che si concretizzi un’offerta adeguata, più probabilmente dalla Premier. Difficile l’operazione col Chelsea che includa il passaggio di Lukaku al Napoli più qualche decina di milioni di conguaglio da parte degli inglesi. Mentre alcune testate sportive britanniche si chiedono se il nigeriano valga davvero così tanto, considerando che la sua ultima stagione - compresa la Coppa d’Africa - non è stata memorabile come la precedente. Osservazione che vale peraltro per tutto il Napoli. In ogni caso Chiesa e Osimhen pesano in parte sui programmi di Juventus e Napoli. I bianconeri aspettano di arrivare al difensore Todibo del Nizza e sperano sempre di strappare Koopmeiners all’Atalanta.

Si muove la Fiorentina, che vede scivolarle via Nico Gonzalez, conteso proprio dai bergamaschi e bianconeri. Il club viola, quasi preso Tessmann dal Venezia, chiede Gudmundsson al Genoa, potenziale obiettivo anche dell’Inter, proponendo un prestito oneroso a cinque milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo a 20 milioni a determinate condizioni. Molto attiva è l’Udinese, che ha reso ufficiale l’arrivo di Karlstrom, esperto centrocampista svedese che viene dal club polacco del Lech Poznan. L’Inter aspetta il ritorno di Lautaro Martinez e Carboni, in vacanza posticipata per la Coppa America vinta con l’Argentina. Il capitano nerazzurro dovrebbe anticipare il rientro di qualche giorno rispetto al previsto, fissato da Inzaghi al 7-8 agosto. Carboni, giovane attaccante talentuoso ex Monza, non dovrebbe fermarsi molto nel gruppo campione d’Italia in carica essendo sempre più vicino al Marsiglia. Il Milan, infine, ritrova Theo Hernandez, Maignan e Reijnders, tornati a Milanello per allenarsi ma non solo: per il portiere e il laterale sinistro francesi non è ancora sciolto il nodo del rinnovo del contratto.

