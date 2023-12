Chiesa di Sant’Efisio, Novena in limba e presepe identitario  

Natale in limba nella chiesa di Sant’Efisio, fra launeddas, presepio artistico sardo e suggestive melodie gregoriane.Da oggi al 24 dicembre, ogni sera alle 18 si celebra questa “Novena di Natale” ormai entrata, dopo quasi dieci anni di sperimentazione, negli appuntamenti fissi dell’anno confraternale.«Possiamo parlare di un gregoriano sardo», dice Walter Loi, confratello organista della chiesa, «che, con qualche inevitabile ritocco, ricalca la tradizionale novena che viene riproposta in tante parrocchie della Sardegna».

Ad aprire la Novena le antifone dei maggiori profeti che annunciano la nascita del Messia, quindi il Polisalmo, l’inno “En clara vox” e, a chiudere, il canto del Magnificat. Per tutti i nove giorni sarà arricchita dall’organo e dalle launeddas dell’associazione “Cordas e canna”, anch’essa da qualche anno “collaterale” a confratelli e consorelle del Gonfalone.«Le confraternite», dice don Mario Ledda, cappellano dell’Arciconfraternita, «devono tenere viva, tra gli altri compiti, la religiosità popolare. Ecco perché nei libri canonici della liturgia non troverete mai la Novena di Natale, esempio forse il più alto della fede dei semplici e dei puri. Quella di Sant’Efisio nasce da una sperimentazione partita una decina d’anni fa per portare, nel cuore di Cagliari, questo modo di pregare nuovo con una lingua antica».

Il grande presepe

A fare da cornice e fondale alla Novena il maestoso Presepio artistico sardo donato dalla Gioc (Gioventù Italiana Operai Cattolici) all’Arciconfraternita di Sant’Efisio. Per l’allestimento è stato scelto il grande Cappellone della chiesa che garantisce una spettacolare visione d’insieme di questo autentico capolavoro dell’artigianato popolano: verso la grotta-nuraghe della Natività, si sviluppa la lunga processione delle genti di Sardegna, riproposizione del corteo votivo del 1° maggio, coloratissimo prologo per le strade di Cagliari del plurisecolare scioglimento del Voto a Sant’Efisio.

«Il presepe della Gioc», aggiunge Andrea Loi, presidente dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio, «è stato interamente restaurato da un gruppo di confratelli: tessuti e corredo dei personaggi, ambientazioni, oggettistica, tutto è stato oggetto di un minuzioso lavoro, pezzo per pezzo. In più, quest’anno, grazie alla donazione del maistru de linna Franco Serra, nel Presepio fa bella mostra una pregevole riproduzione del cocchio di Sant’Efisio, il carro di gala secentesco fino a quest’anno unico pezzo mancante di questo irripetibile Nascimentu ».Per tutta la durata della Novena la chiesa stampacina resterà aperta ogni giorno al mattino e alla sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA