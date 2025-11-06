VaiOnline
Selargius, 200mila euro
07 novembre 2025 alle 00:36

Chiesa di Sant’Antonio, via libera al restyling 

Al via la manutenzione straordinaria della chiesa di Sant’Antonio. Le risorse per il restauro sono state stanziate da tempo, 200mila euro, e alcuni giorni fa il Comune ha nominato il responsabile del cantiere: l’intervento - ritenuto necessario dopo una serie di criticità segnalate e confermate a seguito di un sopralluogo del settore Lavori pubblici del Comune - servirà per il restyling della chiesa del vico Maria Vergine Assunta, uno dei siti storici inseriti ogni anno nella rete di Monumenti aperti.

