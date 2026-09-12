Chiesa di Sant’Antonio, slitta la riqualificazione 

Slitta a fine ottobre il restyling della chiesetta di Sant’Antonio, nel centro di Selargius, lì dove i lavori di messa in sicurezza sono iniziati da tempo. L’impresa che sta realizzando gli interventi ha chiesto, e ottenuto, una proroga di trenta giorni con la nuova scadenza fissata al 21 ottobre.
Una ristrutturazione da 200mila euro, necessaria dopo le criticità confermate da un sopralluogo del settore Lavori pubblici del Comune. «È pervenuta a questa amministrazione una segnalazione riguardo lo stato di fatto della chiesa di Sant’Antonio», si legge in una determina di alcuni mesi fa, «in particolare venivano lamentate le precarie condizioni delle murature perimetrali, di possibili infiltrazioni dalla copertura e del rosone della facciata principali». Problemi confermati durante la verifica dei tecnici comunali. Il restauro ormai è alle battute finali.
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