Chiesa di Sant’Anna, 60 artisti in campo per salvare l’organo 

L’arte come servizio sociale. Nasce allora, su iniziativa dei Lions Club della Sardegna, una rete solidale di artisti per intervenire concretamente nel restauro conservativo di una o più opere d’arte. «Fra le varie emergenze che ci sono state segnalate», dice Angelo Ziranu, coordinatore Lions Sardegna, «abbiamo scelto a Cagliari l’organo della chiesa parrocchiale di Sant’Anna e il “Retablo maggiore” del Maestro di Ozieri».

L’inziativa

E proprio sotto le volte del maestoso tempio stampacino si è svolta la presentazione dell’iniziativa. Fra gli artisti che hanno dato la loro adesione anche Mabi Sanna e Manu Invisible. «Qui, nel cuore pulsante di Cagliari», le parole dell’artista “mascherato”, «in una location non convenzionale qual è la chiesa di Sant’Anna, la cornice più bella di questa iniziativa solidale».

Sessanta artisti metteranno a disposizione della causa una loro opera alla quale sarà abbinata una confezione con due bottiglie di vino che porteranno, riprodotta nell’etichetta, la stessa opera: «Oltre venti Cantine sarde hanno già dato la loro adesione», conferma Ziranu. Le opere saranno esposte in due diverse mostre allestite, nel mese di dicembre, nella chiesa stampacina di Santa Chiara e presso il Museo della diocesi di Ozieri dove saranno organizzate due aste. Banditore d’eccezione Sergio Nuvoli, presidente del Corecom. «La somma raccolta», ha precisato Ziranu, «sarà devoluta per il restauro delle due opere».

Alla presentazione dell’iniziativa, aperta dalle parole di ringraziamento del parroco di Sant’Anna, don Franco Matta, anche il delegato della diocesi per i beni culturali don Mario Pili. «Non si tratta solo di recuperare un’opera d’arte», ha detto, «ma di restituire alla comunità di Stampace, e quindi alla città tutta, un prezioso strumento a servizio della liturgia e della lode comunitaria».

L’organo

Realizzato dalla ditta Tamburini di Crema a metà del secolo scorso, in sostituzione del precedente, andato distrutto dai bombardamenti del 1943, l’organo è attualmente sistemato davanti all’altare del Beato Amedeo di Savoia collegato alle sue 3.000 canne della cantoria sopra il portale d’ingresso. «La musica, come la pittura», ha affermato Manu Invisible «è arte chiamata a comunicare, proprio come quest’organo, oggi bisognoso di cure e di interventi di restauro».

