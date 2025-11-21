VaiOnline
Siamanna.
21 novembre 2025 alle 01:14

Chiesa di Santa Lucia,  entro l’anno parte il restauro 

L’amministrazione comunale di Siamanna ha ottenuto diversi finanziamenti per interventi di riqualificazione urbanistica. In particolare 250mila euro (200mila da un finanziamento regionale, il resto dal bilancio del Comune) saranno destinati al rifacimento del tetto e alla manutenzione straordinaria della chiesa parrocchiale di Santa Lucia, uno dei luoghi di maggior pregio del paese.

«Entro l’anno verranno affidati i lavori per la sistemazione della chiesa –ha commentato il sindaco Franco Velio Melas – È il patrimonio storico e religioso del paese e necessita di alcuni interventi». ( g.pa. )

