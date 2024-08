«Chiesa di santa Chiara vietata ai disabili» 

È rimasto uno dei pochi luoghi aperti al pubblico che ancora non può accogliere tutti. L’antica quanto bella chiesa di santa Chiara a Oristano continua a non poter essere frequentata dai fedeli disabili e ancor meno da chi la vorrebbe visitare per scoprire un pezzo della storia cittadina ma non lo può fare se ha problemi di deambulazione.

A ricordare che questo storico problema andrebbe risolta quanto prima è l’Associazione regionale ex Esposti amianto della Sardegna che nei giorni scorsi ha inviato lettere alla Diocesi arborense ma anche alla Soprintendenza.

La denuncia

«Siamo venuti a conoscenza da parte di alcuni nostri soci con difficoltà motorie che volendo assistere alla messa delle 9 di domenica 11 nella chiesa di Santa Chiara, hanno dovuto desistere in quanto non era presente un sistema utile al superamento della scalinata, unico ingresso obbligatorio per entrare nella chiesa», denuncia il presidente dell’associazione, Giampalo Lilliu.

L’Arcidiocesi

Alla lettera del numero uno dell’associazione ex Esposti amianto ha risposto l’arcivescovo Roberto Carboni. «La chiesa ha un gruppo di 7/8 scalini che rendono difficile, anzi impossibile l'accesso a chi ha difficoltà motorie o è in sedia a rotelle. In questo caso la volontà sia delle suore Clarisse che della Curia, che è quella di favorire i fedeli, è di entrare in dialogo con la Soprintendenza di Cagliari, che però ha la parola finale riguardo a aggiungere elementi manufatti a strutture antiche – scrive l’arcivescovo – In poche parole, non possiamo autonomamente aggiungere scivoli o altro senza un permesso esplicito della Soprintendenza che in questi anni ha sempre resistito a tale richiesta e ai progetti presentati. Riproporrò la questione alla soprintendente, vedendo se si possono trovare soluzioni diverse per venire incontro alla richiesta dei fedeli con disabilità motorie».

Soprintendenza

Da qui la richiesta dell’associazione ex Esposti amianto della Sardegna «alla direzione della Soprintendenza di Cagliari-Oristano di esaminare con attenzione e urgenza la situazione di criticità per la presenza di barriere architettoniche nella chiesa di Santa Chiara e la conseguente impossibilità di garantire a tutti i cittadini l’accesso nell’edificio».

RIPRODUZIONE RISERVATA