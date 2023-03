Chiesa di Santa Chiara:  gravissimi i danni causati dall’allagamento 

«Lavori di somma urgenza». Così li avevano indicati il Comune e la Soprintendenza dopo i primi sopralluoghi nella chiesa di Santa Chiara invasa dall’acqua filtrata dalle pareti dopo la rottura di un grosso tubo di Abbanoa. La condotta era stata ripristinata immediatamente, ma quell’incidente i guiai li aveva provocati eccome. A cominciare dal muro ancora impregnato d’acqua e umidità a distanza a distanza di due mesi, dal pavimento, sorvegliato speciale per paura che possa “saltare” con l’arrivo della stagione calda. Ma a preoccupare è soprattutto il prezioso altare ligneo che dovrà essere smontato e trasferito in un laboratorio per essere conservato, per oltre un anno e in atmosfera controllata durante le lunghe fasi di asciugatura.

Preliminari

«Abbiamo messo in sicurezza il muro sia esterno che interno che ha davvero trattenuto parecchia acqua dopo la rottura della condotta. Interventi preliminari che hanno anche coinvolto i rocciatori per rimuovere le parti pericolanti. Per questo non è stato ancora smontato l’altare», spiega la dirigente dell’assessorato ai Lavori pubblici, l’architetta Maria Luisa Mulliri. «Una volta smontato, intervento che sarà naturalmente avviato sotto la supervisione della Soprintendenza, l’altare entrerà in laboratorio dove le decorazioni saranno tenute in osservazione durante l’asciugatura».

I rischi

Quella perdita idrica, insomma, di guai alla chiesa di Santa Chiara ne ha causati parecchi. E le emergenze non sono rientrate. «Siamo stati per questo costretti a incrementare i fiondi destinati alla chiesa allagata», precisa Mulliri. Dai 170mila euro stanziati alla fine di gennaio, ora il Comune e la Soprintendenza hanno a disposizione oltre 250mila che potrebbero essere anche insufficienti nel caso la “cura” dovesse risultare ben più onerosa. A parte l’altare, ad allarmare sono le possibili conseguenze che l’acqua piombata all’interno del tempio dal parcheggio di via del Cammino Nuovo lo scorso 24 gennaio possa avere avuto sulla struttura della chiesa. «Purtroppo – dice l’assessora Gabriella Deidda – la consistente massa d’acqua, dopo essere filtrata attraverso la parete dietro l’altare ha invaso anche il pavimento della chiesa. Il rischio è che col caldo possa saltare».