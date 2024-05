Chiesa di San Sebastiano, restauro da 900 mila euro 

Gli splendidi affreschi: la croce bizantina e l’albero della vita, torneranno al loro splendore originario. Le pitture nella navata principale della chiesa di San Sebastiano sono alcuni degli elementi che verranno riqualificati. Il gioiello preromanico sarà oggetto di importanti lavori. Un finanziamento di 895mila euro del Ministero della Cultura (Interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto e torri e campanili in attuazione del Pnrr), donerà nuova luce al monumento. La fondazione della chiesa dedicata al Martire viene fatta risalire tra l’XI e il XII secolo, altri la collocano tra il 950 e il 1000. I primi interventi di restauro risalgono invece agli anni ’90. La pavimentazione verrà rimossa, il livello della parte interna abbassato di venti centimetri. Il tetto in legno sarà sostituito con una copertura più leggera. La Chiesa non è mai stata sconsacrata, viene utilizzata ogni anno per le festività legate a San Sebastiano e per iniziative di carattere culturale. L’ultimo matrimonio è stato celebrato nel 1930. Il progetto al Ministero è stato presentato dal Comune di Perdasdefogu e dalla Diocesi di Lanusei. «Il finanziamento è una notizia straordinaria – ha detto l’assessore al Bilancio Salvatore Mura – San Sebastiano è il fiore all’occhiello del nostro paese, questo monumento diverrà ancora più attrattivo. Siamo entusiasti di questo grande risultato».

