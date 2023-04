Chiesa di San Pietro, parte il restauro  

Proseguono i lavori di restauro della chiesa parrocchiale di Santu Lussurgiu San Pietro. Dopo il recente completamento del primo lotto da 200mila euro, sono finalmente iniziati i lavori del secondo e ultimo lotto per un totale di 700mila euro per la riqualificazione, restauro statico-architettonico e messa in sicurezza del tempio religioso. Si è reso necessario un importante intervento interno per risanare le mura, solai, abside e cupola dall’umidità che purtroppo ha creato diversi problemi all’edificio.

Le risorse impegnate fanno parte anche della Programmazione territoriale denominata “La Sapienza del Villaggio” nel Montiferru e Planargia, risalente al 2019.

«L’auspicio più grande è che proceda tutto con celerità e nei tempi previsti, così da poter restituire entro quest’anno la chiesa alla comunità», sottolinea il sindaco Diego Loi.

Intanto le funzioni e cerimonie religiose, tra cui quelle imminenti della Settimana Santa, che vede il culmine venerdì con s’iscravamentu, sono trasferite nelle altre chiese: Santa Maria degli Angeli, Don Bosco, Santa Croce e la Chiesa del Carmelo.