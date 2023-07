Chiesa dell’Assunta, via libera al restauro 

Sì all’accordo fra Comune e la parrocchia Maria Vergine Assunta per completare il restyling della chiesa principale di Selargius e accedere al finanziamento regionale annunciato per la manutenzione straordinaria e riqualificazione delle chiese dell’Isola.

Per ora c’è il via libera in Giunta che ripercorre gli ultimi cantieri nella parrocchia: prima i lavori di restauro, concentrati sulla cupola, finanziati dalla Cei e dal Comune, poi quelli nella facciata principale. Interventi di ristrutturazione che però vanno completati e allargati al resto della parrocchia: il progetto di fattibilità tecnico ed economico per un valore di 180 mila euro c’è già, e il Comune sarebbe disposto a stanziare ulteriori 30 mila euro. Da qui la decisione di stipulare un accordo - Comune e parrocchia - e partecipare all’avviso pubblico della Regione per “l’eventuale accesso al contributo che permetterebbe la risoluzione delle criticità rimaste da risolvere nella chiesa parrocchiale”. (f. l.)

