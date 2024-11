Chiesa del Carmine, caccia ai fondi 

A dare il benvenuto sono le carcasse dei piccioni morti, sparse ai piedi dell’altare maggiore, sotto il grandioso mosaico di Aligi Sassu. È lo stridente contrasto fra le ricchezze artistiche e architettoniche di una chiesa, gioiello di metà Cinquecento, e l’incuria e l’abbandono dei giorni nostri. La chiesa parrocchiale del Carmine, porta d’ingresso del viale Trieste e “cerniera” fra Stampace basso e sant’Avendrace, è infatti chiusa ormai da due anni.

Piove dal tetto

«Due anni esatti a questi giorni», precisa il parroco, padre Giuseppe Basile, 74 anni «quando, a seguito di copiose infiltrazioni, grazie a un finanziamento comunale della “Bucalossi”, abbiamo deciso di intervenire sulle coperture dello storico edificio di culto. Pensavamo ad una manutenzione ordinaria e, invece, siamo ancora con la chiesa interdetta al culto e a tutte le attività pastorali». Quale sia il motivo di questa perdurante chiusura è presto detto. Una volta arrivati, con il ponteggio, all’altezza del soffitto, tecnici e operai si sono trovati di fronte a una brutta sorpresa.

«Le eleganti capriate in legno», dice ancora il padre carmelitano che regge la comunità «risultavano pericolosamente danneggiate dall’acqua, mettendo a serio rischio la stabilità del tetto e la sicurezza all’interno del tempio». D’obbligo il coinvolgimento della Soprintendenza, il reperimento di un secondo finanziamento, ad integrazione di quello comunale, la chiusura - per ragioni di sicurezza - della chiesa.

I danni

Visibili, a occhio nudo, i danni provocati dall’umidità discendente dal tetto su cappelle e beni artistici di quello che fu esempio mirabile di Rinascimento italiano. Ricostruita interamente, perché distrutta dai bombardamenti del ’43, la nuova chiesa si richiama al romanico-pisano, con la facciata in pietra calcarea e un bel campanile sulla cui guglia è collocata una Madonna di bronzo opera di Franco D’Aspro. Tutta la liturgia e la pastorale parrocchiale oggi vengono accolte in un salone laterale, che tutti chiamano “cappellina”, «ma è evidente il disagio, solo per fare un esempio, in occasione di funerali e matrimoni. Il prossimo 9 novembre», aggiunge padre Basile «l’arcivescovo monsignor Baturi sarà al Carmine per amministrare la Cresima a un piccolo gruppo di ragazzi: stiamo già pensando di rivoluzionare l’attuale assetto della sala in modo da poter accogliere comodamente almeno un centinaio di persone».

Attesa dei lavori

La comunità carmelitana di piazza del Carmine stringe i denti e resiste: ogni giorno si celebrano due messe, tre la domenica con una quarta nella Cappella della vicina stazione ferroviaria. «Ma noi speriamo che presto, magari in occasione della prossima festa dell’Immacolata ci arrivi la notizia che i lavori possano iniziare e consentirci di ritornare nella nostra chiesa».

RIPRODUZIONE RISERVATA