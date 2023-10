Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, un nuovo “sì” per 35 coppie  

C'era chi ha superato le nozze d'oro, chi quelle d'argento e chi invece il fatidico “sì” l'ha detto solo pochi anni fa, in un nuovo giorno da ricordare per sempre. Sono le 35 coppie di sposi che sabato sera, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo in via Is Mirrionis, hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio nella messa celebrata dall'arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi.

Gli sposi, in ordine progressivo d'età partendo dalle unioni più longeve, hanno rinnovato il loro amore rispondendo «Sì, lo voglio» alla domanda del vescovo, confermando gli impegni presi il giorno del matrimonio e ribadendo fedeltà e legame. «È stato un momento bellissimo, rimarcato anche dal vescovo nelle sue parole», segnala Don Chicco Locci, dal 2001 parroco della chiesa. «Dopo il Covid stiamo riprendendo tutte le attività parrocchiali e le celebrazioni fatte prima: di solito per il rinnovo della promessa di matrimonio superavamo le 50 coppie, per via dei tre anni di stop non è stato possibile averne così tante ma è un ulteriore segnale di ripresa». Gli sposi, che hanno ricevuto un cartoncino come ricordo della celebrazione, si sono presentati accompagnati dalle loro famiglie e hanno poi fatto le foto di rito.

I nomi

Hanno rinnovato le rispettive promesse di matrimonio Pasquale Puddu-Iosè Ruggeri (sposati da 57 anni), Antonio Careddu-Caterina Marras (55), Angelo Abis-Angela Caddeo (53), Luigi Madeddu-Pietrina Cao (51), Ferruccio Coraddu-Luisa Coda (49), Nino Mocci-Lella Bosa (48), Giuseppe Fois-Gianna Utzeri (47), Ercole Palla-Elena Piludu (47), Umberto Usai-M. Antonietta Pucci (47), Giovanni Battista Polla-Marinella Tuveri (44), Giancarlo Cardia-Anna Cocco (43), Dionigio Loddo-Elisabetta Piredda (42), Mauro Mastromarino-Anna Massidda (42), Marco Pavoletti-M. Carmine Puddu (42), Massimo Zedda-M. Rosaria Schirru (42), Francesco Congiu-Caterina Siriu (41), Saverio Majeron-Antonella Cicilloni (40), Mario Olianas-Delia Corrò (36), Giorgio Melis-Graziella Loi (35), Aurelio Marras-Mariantonietta Murgia (28), Giovanni Ballicu-Isabella Porcedda (27), Sergio Cocco-Anna Siddu (26), Salvatore Frigau-Besy Melis (26), Piergiorgio Massa-Cristina Bonfant (24), Livio Perboni-Luisa Licheri (22), Emilio Cogoni-M. Lucia Floris (21), Andrea Rocca-Benedetta Urru (20), Michelangelo Midiri-Rafaella Serra (19), Fabrizio Ferrai-Marcella Saba (18), Fausto Lobina-Pamela Pes (17), Marino Pili-Tiziana Careddu (17), Giuseppe Piludu-Jennifer Massidda (14), Roberto Mocci-M. Giovanna Contu (8), Emanuele Sanna-Raffaela Matta (6), Andrea Tunis-Barbara Di Laura (5).