Chiesa danneggiata da un camion 

Una retromarcia sbagliata, un colpo col cassone e l’intero edificio ha tremato. Non è crollato, ma i danni sono evidenti. Ora si scopre che non ci sono le risorse per sistemare l’antica chiesetta di Santa Croce, in pieno centro storico a Macomer. Un paio di mesi fa era stata colpita da un camion durante una manovra, provocando ingenti danni ai muri portanti e alla trave che sorregge il tetto. Non ci sarà nessun risarcimento da parte della ditta cagliaritana di autotrasporti, proprietaria dell’autocarro, che non ha risposto alla richiesta della confraternita, a cui è affidato il piccolo tempio.

Il problema

«I danni sono ingenti - dice Paolo Trogu, uno dei responsabili della confraternita - occorrono diverse decine di miglia di euro. Attraverso l’intervento della polizia locale e con l’ausilio delle telecamere, avevamo individuato il camion e il conducente dell’automezzo. Abbiamo chiesto alla ditta proprietaria di provvedere al risarcimento e pagare i danni, ma a quanto pare non sarebbe in grado di farlo, poiché pare gravi un’istanza di fallimento». Il camion, per sbaglio, si era avventurato nelle viuzze del centro storico, fino ad arrivare alla piazza dove sorge la chiesetta, accanto al dirupo dove venne assassinato il poeta Melchiorre Murenu. L’autista ha quindi effettuato una manovra per poter tornare indietro. Col cassone ha però urtato contro lo spigolo della parte anteriore della chiesetta, lesionando due muri portanti e la trave che sorregge la parte anteriore del tetto.

I rischi

«In questa chiesetta, sede ufficiale della confraternita - dice Pierangelo Cabiddu - sono custoditi oggetti storici, tra cui il Crocefisso del 1500 e la Madonna Addolorata, risalente al 1400, oltre ad altri di inestimabile valore. Se dovessero arrivare le piogge, con i danni provocati dal camion, si rischia di mettere a repentaglio pezzi di storia importanti». La Confraternita si è rivolta al Comune, che però non avrebbe competenza sulla chiesa. «Il Comune ha partecipato ad un bando della Regione, per la manutenzione straordinaria della chiesetta, ma non è andato a buon fine - dice l’assessore Toto Listo - dobbiamo trovare una soluzione, anche attraverso un nuovo intervento della Regione. Faremo una stima dei danni e cercheremo di intervenire quanto prima. È un bene inestimabile che va salvaguardato».

RIPRODUZIONE RISERVATA