Chiesa chiusa, protesta dei parrocchiani 

Nessuna attività estiva per i ragazzi, niente matrimoni né funerali. La chiesa di San Giovanni Bosco è chiusa per consentire i lavori che porranno fine agli allagamenti iniziati nel primo giorno di Novena, il 16 dicembre scorso, e che da allora tormentano la vita pastorale nella chiesa di Is Boinargius, popoloso rione di Guspini.

La protesta

Il cartello davanti al tempio blindato annuncia l’apertura del cantiere per il 15 giugno ma da queste parti non s’è visto nessuno e i fedeli hanno perso la pazienza. «Vogliamo capire cosa accade a questa chiesa che è stata costruita con il sacrificio di tutto il quartiere – dice Stefania Atzori, portavoce del comitato di parrocchiani che da due settimane assistono alla messa nell’oratorio al pian terreno –. Le celebrazioni lì sono scomode, il vialetto non è percorribile da chi usa una carrozzina e a causa del fatto che il salone è destinato alla messa non è stato possibile organizzare il Grest estivo per i ragazzi. Matrimoni e funerali si celebrano altrove». Atzori riassume le paure dei parrocchiani. «Abbiamo aspettato con fiducia, nei primi mesi dell’anno c’erano alcuni secchi in chiesa e alla fine della messa dovevamo ricoprire l’altare per evitare che si bagnasse. Ci avevano promesso che i lavori sarebbero iniziati il 15 e invece non è stato così. Dopo tante rassicurazioni da parte di don Claudio, ci chiediamo chi ci stia prendendo in giro».

La speranza

Don Claudio Marras dal canto suo ha parole di comprensione e speranza. «Giovedì ho firmato l’ultimo documento per il posizionamento del ponteggio tra 15 o 20 giorni. Personalmente capisco la delusione dei parrocchiani perché è da febbraio che faccio promesse che non sono state mantenute. Ma sono ottimista, i tecnici mi hanno assicurato che i lavori saranno veloci, l’importante è che inizino». Qualche rischio per la celebrazione dei sacramenti previsti a novembre? «Spero che a novembre sia tutto a posto e che questa sia la volta buona, se non fosse la volta buona la parrocchia di Is Boinargius dovrà chiudere, non si può fare attività pastorale se piove in chiesa». Nel progetto illustrato nel cartello affisso davanti alla chiesa si annunciano lavori da 270mila euro da eseguire in 120 giorni. Inizio delle opere il 15 giugno e scadenza al 13 ottobre. Ma con il cantiere ancora chiuso il ritardo sembra scontato.

