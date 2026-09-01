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Sassari.
02 settembre 2026 alle 00:54

Chiesa chiusa da quattro anni 

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«Ho vissuto una vita qui e vorrei che il funerale venga celebrato nella chiesa di San Giuseppe di Zuari». Ma il desiderio del residente della zona, che si affaccia sulla strada "Buddi Buddi", rischia di restare incompiuto. «La chiesa - riferisce Angela Spanu, - è chiusa da 4 anni e non ci fanno sapere niente». Dopo il danno ci sarebbe pure la beffa perché, nel 2022, si verifica un piccolo crollo, e i fedeli si quotano per le riparazioni. «I vigili del fuoco, conclusi i lavori, avevano detto che andava tutto bene». Ma il portone resta chiuso, con il paradosso che i residenti curano l’area verde intorno alla chiesa trovandosi però sbarrato l’edificio sacro. L’amarezza è tanta. «Posso dire- aggiunge Lisa Canu, 70enne, che abita a Zuari da bambina- che questa chiesa ha rappresentato, per oltre 60 anni, un riferimento per noi e anche per i passanti che venivano qua ad ascoltare messa». (e.fl.)

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