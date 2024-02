Chiesa campestre, lavori per il restauro 

Lavori in corso per il restauro della chiesa campestre di San Lussorio. L’edificio di culto, risalente al XVII secolo, è incastonato al centro di un bel parco alberato nell’omonima località, nel luogo che come vuole la tradizione ha visto Lussorio transitare nel percorso verso il luogo del martirio: avvenuto a Fordongianus.

La suggestiva chiesetta è teatro ogni anno ad agosto della festività più solenne e amata dai cittadini di Nuraminis. «I lavori sono finanziati con i fondi del Pnrr per il restauro e la valorizzazione degli immobili rurali», commenta il parroco don Andrea Busia. La parrocchia di San Pietro è risultato beneficiaria di un contributo da 150 mila euro. «Il massimo previsto per questo genere di interventi», rileva il sacerdote, che fa una previsione sulla fine dei lavori: «Salvo imprevisti dovrebbero concludersi prima della festa di agosto». (i. pil.)

