Chiesa allagata, ora sarà smontato l’altare del ‘500 

La tubazione saltata martedì pomeriggio in via Cammino Nuovo è stata sistemata ma l’acqua continuava a gocciolare, anche ieri mattina, dalla parete dietro l’altare barocco della chiesa di Santa Chiara. Un danno ingente su cui stanno prestando la massima attenzione gli studiosi della Soprintendenza e i tecnici dell’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune. Questi ultimi – sotto la sorveglianza della Soprintendenza – predisporranno un intervento d'urgenza perché si temono dissesti statici. «Sono opere indispensabili anche per lo smontaggio e la messa in sicurezza dell'altare ligneo», ha spiegato la soprintendente Monica Stocchino.

Le strategie

Si procederà con tutta probabilità alla sistemazione di un’impalcatura per sostenere il grande altare del che occupa la parete di fondo e accoglie, nella nicchia centrale, la statua della Madonna di Loreto. L’acqua trasudata dal muro dopo la rottura della condotta ha di fatto inzuppato i legni mettendo in serio pericolo l’intero altare del 500 e le opere d’arte contenute nella chiesa di Stampace. Ancora ieri l’acqua ristagnava nella cripta e continua a filtrare dalla parete della sacrestia, mentre i volontari dell’associazione Santa Chiara che gestisce il tempio e garantisce le visite guidate, hanno continuato a spalare il pavimento della chiesa sperando che il tempo clemente possa aiutare ad asciugare i muri.

Primi passi

Sarà insomma necessario attender ancora qualche giorno per la valutazione dei danni e per decidere le migliori strategie per la sicurezza e la tutela della chiesa barocca. L’ipotesi, che poi è ormai una certezza, è quella di un intervento radicale sull’altare. Uno smontaggio per garantire interventi di protezione, visto che l’acqua ha gravemente gonfiato il legno e messo a rischio i dipinti. La speranza dei volontari dell’associazione è che si proceda celermente e si prenda in mano concretamente il futuro di questa chiesa che necessiterebbe di un’opera di salvaguardia e di interventi per sistemare le parti maggiormente danneggiate dal tempo e da troppa disattenzione legata anche alla storica mancanza di fondi per i beni storici e culturali.