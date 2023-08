«Chiesa abbandonata, serve un restauro» 

«La chiesa della Beata Maria Vergine di Monserrato cade a pezzi». A dirlo sono Nicola Mameli e Alessio Locci, consiglieri del gruppo “Monserrato in movimento”, che mettono in luce «l’inesorabile scempio che da diverso tempo sta interessando la struttura, in particolar modo i muri esterni, in evidente stato di abbandono ».

Per Locci e Mameli si tratta di un pessimo biglietto da visita. «Al protocollo del Comune, già nel 2022, risultano la segnalazione da parte della parrocchia di Sant’Ambrogio sullo stato della chiesa e la richiesta di un intervento di manutenzione». Richiesta che, a detta dei due consiglieri, è caduta nel dimenticatoio. «Il parroco, a luglio, ha rinnovato la richiesta d’intervento, ma i lavori non sono stati affidati», aggiungono, «ogni anno nel bilancio comunale vengono stanziati dei fondi appositi proprio per la “Sistemazione Chiese”, che se fossero stati utilizzati per la manutenzione dell’edificio, ne avrebbero sicuramente rallentato il degrado». E aggiungono: «Ci auguriamo inoltre che il Comune abbia fatto richiesta al Bando chiese 2023 della Regione».

Categorico il sindaco Tomaso Locci: «Non è sicuramente un bel vedere, ma la competenza non è del Comune, saremmo intervenuti da tempo. Più di anno fa, l’ingegnere responsabile è stato sollecitato da me e dall’assessore Nonnoi per metterla in sicurezza e l’intervento è arrivato dopo molto tempo, inoltre pare che più di un anno fa la parrocchia abbia ricevuto un finanziamento di circa 300mila euro, ci rendiamo comunque disponibili per quanto di nostra competenza».

