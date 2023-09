Chiesa a misura di disabili 

A Barumini, un’iniziativa significativa per abbattere le barriere architettoniche nei luoghi di culto, promossa dal Comitato22. Grazie alla visione a lungo termine dei giovani che ne fanno parte e alla collaborazione con il Comune, la parrocchia di Santa Lucia è stata dotata di una rampa in legno che consente ai disabili di accedere in chiesa. L'opera è stata finanziata con un residuo di fondi raccolti dalla questua (1500 euro) e con un contributo equivalente del Comune. (g. g. s.)

