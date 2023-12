Chiellini in finale nella Major League  

Los Angeles. Sarà tra il Los Angeles Fc, campione in carica, la squadra di Giorgio Chiellini, e Columbus Crew la finale per il titolo della Major League Soccer (Mls) che si giocherà nella notte di sabato e domenica. Il Los Angeles ha vinto per 2-0 la finale della Western Conference contro la Houston Dynamo, e Chiellini ha propiziato la prima rete: sulla respinta del portiere della Dynamo Steve Clark su un colpo di testa dell’ex juventino, si è avventato Ryan Hollingshead di LA e ha portato in vantaggio i californiani. A dieci minuti dalla fine il raddoppio grazie a un’autorete di Franco Escobar, argentino che gioca per Houston. Tutto in attesa che l’Inter Miami di Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba diventi competitiva.

